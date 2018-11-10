اخبار ريال مدريد - سيلتا فيجو.. أحد ضحايا "بيل" المفضلة

أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، إلى أن النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، هو نجم المباريات الأخيرة ضد فريق سيلتا فيجو، حيث سجل ثنائية في كل واحدة المواجهتين ضد الفريق الجاليكي في الموسم الماضي.





وأوضح الموقع الرسمي للملكي، أن ريال مدريد سيزور في يوم غدًا الأحد بفريق سيلتا فيجو، في إطار الجولة الـ12 من الليجا، وهو منافس لطالما تألق بيل ضده، وكان الويلزي نجم المواجهتين الأخيرتين في الموسم الماضي، مسجلاً ثنائية في كل منها.



