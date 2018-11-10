ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اخبار ريال مدريد - سيلتا فيجو.. أحد ضحايا "بيل" المفضلة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:19 م
اخبار ريال مدريد - سيلتا فيجو.. أحد ضحايا بيل المفضلة
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، إلى أن النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، هو نجم المباريات الأخيرة ضد فريق سيلتا فيجو، حيث سجل ثنائية في كل واحدة المواجهتين ضد الفريق الجاليكي في الموسم الماضي.

وأوضح الموقع الرسمي للملكي، أن ريال مدريد سيزور في يوم غدًا الأحد بفريق سيلتا فيجو، في إطار الجولة الـ12 من الليجا، وهو منافس لطالما تألق بيل ضده، وكان الويلزي نجم المواجهتين الأخيرتين في الموسم الماضي، مسجلاً ثنائية في كل منها.

وقد جاءت المباراة الأولى ضد الفريق الجاليكي في بالايدوس وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، سجل بيل الهدفين، في مباراة الإياب، حصد ريال مدريد نقاط المباراة الثلاث بعد فوزٍ ساحق في البرنابيو بنتيجة 6-0، مهّد بيل الطريق على الفوز مسجلاً الهدفين الأول والثاني.
المزيد عن: مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو ريال مدريد جاريث بيل الليجا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
2
x
16:50
1
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
0
x
20:30
0
سموحة
الانتاج الحربي
1
x
18:00
2
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
0
x
17:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
0
x
19:30
0
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
2
x
19:30
2
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 9:20:00 PM