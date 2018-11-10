العراق يؤكد استعداده لمساعدة الأردن والكويت بعد موجة السيول

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استعداد بلاده لمساعدة الأردن والكويت بعد موجة السيول التي ضربتهما مؤخرا.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي ، في بيان أردته قناة السومرية نيوز مساء اليوم ، إن الأخير يتابع بقلق وأسف تطورات السيول المدمرة التي ضربت دولتي الكويت والأردن الشقيقتين جراء الأمطار الغزيرة مما أدى الى عدد من الوفيات والجرحى وتدمير الممتلكات.

وأضاف أن عبد المهدي أعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع عوائل الضحايا والشعبين الشقيقين الأردني والكويتي ، وعن مواساته وتعازيه لهم وأمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

ولفت إلي استعداد الحكومة العراقية لإرسال المساعدات اللوجستية والفرق الطبية والهندسية والدفاع المدني وتقديم الدعم اللازم سعيا لتخفيف معاناة الأشقاء وإنقاذ الأرواح والحد من الأضرار الناتجة، مشيرا إلى تحرك وزارة الخارجية العراقية ومحافظة البصرة بهذا الاتجاه.