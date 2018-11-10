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محمد عساف يكشف أهمية السوشيال ميديا بالنسبة إليه

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:14 م
محمد عساف يكشف أهمية السوشيال ميديا بالنسبة إليه
محمد عساف
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الفجر الفني
 
قال الفنان الفلسطيني محمد عساف إن السوشيال ميديا لها أهمية كبيرة في حياته لما لها من تأثير مهم على الجميع، مؤكدا أن السوشيال ميديا غيّرت الكثير من المفاهيم للبشر، ورأى أن هناك فنانين كبار مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب احتاجوا سنوات طويلة للوصول للجمهور، بينما أن السوشيال ميديا أعطت له وللكثير من جيله الفرصة للوصول بشكل أسرع ولشريحة أكبر من الجمهور.

وأضاف عساف خلال ظهور خاص له ببرنامج "مؤثرون" على فضائية "الغد"، أن السوشيال ميديا ساعدته في الانتشار وبشكل سريع وجعلت الجمهور يتابعه، ورأى أنها حالياً أكثر تأثيراً من الصحافة المكتوبة ومن الإعلام المرئي، مؤكداً أن تلك المواقع المختلفة ساعدته أن يكون مؤثراً، لافتا أن لديه قرابة الـ 10 مليون متابع على "الفيس بوك" و3 مليون على "تويتر" و4 مليون على الانستجرام.

وأوضح عساف أنه يحب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ويحب متابعة ردود فعل الجمهور، لافتا إلى أن أحد أهم الأمور التي يجب على الفنان القيام بها هي محاولة كسب ثقة الجمهور، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن لديه أهداف شخصية كـ فنان، إلا أن فلسطين ستظل أولوية بالنسبة له.
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