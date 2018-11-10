برلمان مقدونيا يمدد حالة الطوارئ للحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين
السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:12 موكالات
قرر برلمان مقدونيا تمديد حالة الطوارئ المفروضة على الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد حتى شهر يونيو من العام القادم .
وذكرت قناة (روسيا
اليوم)، في نشرتها باللغة الانجليزية - أن هذا الإجراء يأتي بغرض الحد من تدفق المهاجرين
بشكل غير مشروع من خلال المعابر الواقعة على حدود مقدونيا مع كل من اليونان وصربيا.
وكانت مقدونيا قد
فرضت حالة الطوارىء - لأول مرة - في شهر أغسطس 2015 إثر دخول عشرات الآلاف من المهاجرين
لأراضيها بشكل غير مشروع .
المزيد عن: مقدونيا حالة الطوارئ برلمان مقدونيا المهاجرين