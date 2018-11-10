لاعب ريال مدريد السابق يكشف: سولاري كان يكرهني.. وهذا سبب رحيلي !





وقال سيجورا في تصريحات صحفية: "عرض ريال مدريد ؟ كانت عاطفية للغاية .. في ذلك الوقت لم أجدد عقدي مع بيتيس وبعد أن جاء عرض من ريال مدريد لم أستطيع أن أقول لا لهم، أمر مستحيل أن أقول لا لأكبر نادي في العالم".



وأضاف: "جوتي أو سانتياجو سولاري ؟ لقد استمتعت باللعب مع جوتي بالفعل، كان قريب جداً مني وتحدث معي كثيرا".

وواصل: "من الواضح ان اللاعبين الذين يأتون إلى ريال مدريد هم الأفضل .. مع سولاري لم يكن لدي العديد من الفرص للمشاركة وكان من الصعب الصعود للفريق الأول".

كشف توني سيجورا، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق ولاس بالماس الحالي، أنه كان يعرف أن سانتياجو سولاري، المدرب الحالي للملكي لا يُحبه ولهذا السبب غادر ريال مدريد.