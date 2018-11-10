إيطاليا.. الآلاف يتظاهرون في تورينو تأييدا لمشروع خط للقطارات مع فرنسا

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين، اليوم السبت، في أحد الميادين الرئيسية بمدينة تورينو الواقعة شمالي إيطاليا لدعم مشروع إنشاء خط سكة حديد يربط بين فرنسا وإيطاليا، والمعروف اختصارًا بـ "تي.إيه.في."

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الإيطالية أن المتظاهرين، الذين يرون أهمية اقتصادية للمشروع في واحدة من أكثر المناطق الصناعية في إيطاليا، أيضًا يحتجون على قرار حركة "النجوم الخمسة" الحاكمة والمناهضة للمؤسسات بشأن إعادة النظر في المشروع.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن العمل بدأ بالفعل في المشروع إلا أن وزير البنية التحتية الإيطالي أعرب عن رغبته في إعادة التفاوض بشأن الشروط مع فرنسا، كما أوضحت الشبكة أنه إذا تراجعت إيطاليا عن استكمالها للمشروع، فقد تواجه عقوبات كبيرة من باريس وبروكسل.

تجدر الإشارة إلى أن خطّ القطار فائق السرعة يبلغ طوله 270 كيلو مترًا ومن المفترض أن يربط بين مدينة ليون الفرنسية ومدينة تورينو الإيطالية وتقدر تكلفة إنشائه بـ 26 مليار يورو.