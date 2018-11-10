أستاذ قانون: تكلفة مكافحة الفساد أكبر من الدخل القومي للدولة

قال الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن تكلفة مكافحة الفساد أكبر من الدخل القومي للدولة.



وأضاف "سعداوي"، خلال حواره ببرنامج "الأفوكاتو" على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن اللجنة التى شكلت بمجلس الوزراء لإقرار ودراسة حالات التصالح في المال العام تعتبر تدخل في عمل القضاء.



ونوه، إلى أن الرقابة الإدارية هي المسئولة عن حماية المال العام، منوهًا إلى أن المشرع المصري فرض عقوبة السجن المشدد على جرائم المال العام.

