تعرف على المأكولات التي قدمها أهالي حائل للملك سلمان وولي العهد على مأدبة العشاء

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لقائمة الأكلات التي أعدَّها أهالي حائل على مأدبة العشاء المقدمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وذلك في صالة المغواة المحاذية لجبال أجا خلال زيارتهما المنطقة.

وحرص الأهالي على تقديم الأكلات الشعبية الحائلية جاء على رأسها ” الكبيبة الحائلية ” ، والتي هي خليط طيب المذاق من لحم الضأن مع الأرز والبصل والليمون والفلفل الأحمر الحائلي، فضلا على أطباق القرص ومخبوص والجريش والمرقوق والهريس.

ويعد طبق القرصان من الأكلات الشعبية منذ نحو 200 عام، أما الهريس الحائلي ” المعذبة ” فهو طبق يحرص عليه أهالي حائل ويقدم للضيف لتناوله قبل الوجبات الرئيسية.

واحتوت القائمة أطباق الحلويات الحائلية، منها كريمة بيضاء بالفستق، كريم كراميل، كيك بالشوكولاته، وفواكه الموسم مقدمة على الطريقة الحائلية، فضلاً على المشروبات من لبن وعصير تفاح والسلطات الحائلية.