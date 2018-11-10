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صدى - السعودية | "الصحة" تعلن عن 2550 وظيفة شاغرة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:00 م
صدى - السعودية | الصحة تعلن عن 2550 وظيفة شاغرة
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الفجر السعودي
 
تقدم صحيفة صدى كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن 2550 وظيفة صحية للسعوديين.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : أن الوظائف هي، طبيب مقيم وأخصائي تمريض- نساء وأخصائي غير طبيب أجهزة طبية، وأخصائي غير طبيب طب طوارئ.

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