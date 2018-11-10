صدى - السعودية | "الصحة" تعلن عن 2550 وظيفة شاغرة
السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:00 مالفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن 2550 وظيفة صحية للسعوديين.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : أن الوظائف هي، طبيب مقيم وأخصائي تمريض- نساء وأخصائي غير طبيب أجهزة طبية، وأخصائي غير طبيب طب طوارئ.
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