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"الأطباء": مشروع قانون المهن الطبية سيُقلل سنوات الدراسة بكليات الطب لـ5 سنوات

السبت 10/نوفمبر/2018 - 08:59 م
الأطباء: مشروع قانون المهن الطبية سيُقلل سنوات الدراسة بكليات الطب لـ5 سنوات
الدكتور أسامة عبد الحي
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كساب أحمد
 

قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، إن مشروع قانون مزاولة المهن الطبية سيُقلل سنوات الدراسة بكليات الطب لـ5 سنوات فقط، في مقابل زيادة مدة تدريب الأطباء لعامين بدلًا من عام.

وأضاف "عبد الحي"، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء السبت، أن نقابة الأطباء لا تمانع في تعديل القانون وتقليل عدد السنوات من 6 لـ5 سنوات لكن هناك صعوبات حقيقية في تنفيذ مشروع القانون الجديد بسبب أن الأساتذة بكليات الطب لم يُدربوا على تدريس النظام الجديد.
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