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فالنسيا يعود بانتصار ثمين أمام خيتافي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 08:55 م
فالنسيا يعود بانتصار ثمين أمام خيتافي
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عاد فالنسيا بانتصار ثمين خارج قواعده، اليوم السبت، على حساب خيتافي بهدف نظيف، في إطار الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإسباني.

سجل هدف اللقاء الوحيد، القائد داني باريخو في الدقيقة 81.

وأهدر مهاجم الفريق الضيف، رودريجو مورينو، العديد من الفرص الخطيرة للتسجيل منها 3 انفرادات خلال الشوط الأول.

ولعب خيتافي، آخر 10 دقائق، منقوصا بعد طرد برونو جونزاليس.

وبهذه النتيجة، رفع فالنسيا رصيده إلى 14 نقطة ليرتقي للمركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 16 نقطة ليتراجع للمركز العاشر.

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