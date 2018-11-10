خيسوس يركز على سلاح الهجوم أمام الوحدة

اكتفى البرتغالي خورخي خيسوس المدرب الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بإجراء مناورة على نصف الملعب في آخر تدريبات الفريق الأزرق استعداداً لمواجهة مستضيفه الوحدة غداً الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المحلي.





بدأ خيسوس، مدرب الفريق، الحصة التدريبية التي استمرت لمدة ساعة و20 دقيقة بشرح عدد من الجمل الفنية، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية وفنية، وبعدها فرض المدرب البرتغالي عددا من التمارين التكتيكية الخاصة في حالتي الدفاع والهجوم اختتمها بمناورة على نصف مساحة الملعب.



