يلا شوت Yalla Shoot | بث حى بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في (كلاسيكو ألمانيا) اليوم السبت 10-11-2018 | كورة لايف









يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند بملعب "سيجنال إيدونا بارك"، فى قمة الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى الألماني، فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت.





يلا شوت Yalla Shoot | بث حى بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في (كلاسيكو ألمانيا) اليوم السبت 10-11-2018 | كورة لايف









يحل فريق بايرن ميونيخ ضيفا قويا على بروسيا دورتموند في قمة مباريات الدوري الألماني، في المباراة التي ستقام في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الألماني.





يلا شوت Yalla Shoot | بث حى بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في (كلاسيكو ألمانيا) اليوم السبت 10-11-2018 | كورة لايف





مقدمة عن اللقاء:

يعيش البافاري موسماً سيئاً حتى الآن، فعلى عكس العادة يحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنجلادباخ الوصيف، وبعد مُضي 10 جولات في البوندسليجا تعثر الأحمر 4 مراتٍ بواقع تعادلين مع فرايبورج وأوجسبورج، وخسارتين من هيرتا برلين والفوهلين.





يلا شوت Yalla Shoot | بث حى بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في (كلاسيكو ألمانيا) اليوم السبت 10-11-2018 | كورة لايف





على الجانب الآخر، يحتل بوروسيا دورتموند الصدارة برصيد 24 نقطة، وهو يُقدم مستوى لافت هذا الموسم يرشحه للانتصار على بايرن ميونخ في الكلاسيكو، وعندها سيتسع الفارق بينهما إلى 7نقاطٍ كاملة، وهو الأمر الذي سُيهدد بالتأكيد مقعد قيادة نيكو كوفاتش مدرب البافاري.





يلا شوت Yalla Shoot | بث حى بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في (كلاسيكو ألمانيا) اليوم السبت 10-11-2018 | كورة لايف





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ العملاق البافاري بتشكيل مكون من:مانويل نوير- دافيد ألابا - جيروم بواتينج - نيكلاس زوله – رافينيا- ريناتو سانشيز - جوشوا كيميش- فرانك ريبيري - خاميس رودريجيز - سيرجي جنابري- روبرت ليفاندوفسكي.





يلا شوت Yalla Shoot | بث حى بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في (كلاسيكو ألمانيا) اليوم السبت 10-11-2018 | كورة لايف





على الجانب الأخر سيلعب فريق دورتموند بتشكيل مكون من:رومان بوركي- أشرف حكيمي - مانويل أكانجي - عمر توبراك - لوكاش بيشتشيك- أكسيل فيتسيل - توماس ديلاني- جادون سانتشو - ماركو رويس - كريستيان بوليشيتش- باكو ألكاثير.





يلا شوت Yalla Shoot | بث حى بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في (كلاسيكو ألمانيا) اليوم السبت 10-11-2018 | كورة لايف





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





يلا شوت Yalla Shoot | بث حى بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في (كلاسيكو ألمانيا) اليوم السبت 10-11-2018 | كورة لايف







