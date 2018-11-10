جنح حلوان تقضي ببراءة موظفة بنقابة التمريض من تهمة بث أخبار كاذبة

قضت محكمة جنح حلوان، ببراءة موظفة بنقابة التمريض من تهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالدولة.





كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بحلوان تفيد قيام "س.ف" موظفة بنقابة التمريض، ببث أخبار كاذبة ضد الدولة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لزعزعة الأمن والاستقرار بين المواطنين.





وبتقنين الإجراءات تم القبض عليها داخل منزلها، وحرر محضر برقم 29377 لسنة 2018، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقضت المحكمة منذ قليل ببراءتها.