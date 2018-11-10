أسهم "شاومي" الصينية تهبط إثر فضيحة التهرب من الضرائب

واصلت أسهم شركة "شاومي كوربوريشن" أدائها المخيب في بورصة هونج كونج منذ بدأ التداول عليها يوليو الماضي في أكتتتاب كان يتنبأ له أن يكون الأكبر بين شركات التكنولوجيا العالمية.





وجاء تراجع أسهم الشركة في تعاملات امس الجمعة، بعد أتهامات السلطات الصينية لشاومي مع بعض الشركات الأخري الصينية بوجود أخطاء في حساب الضرائب عند مراجعتها من قبل وزارة الماليه الصينية، بجانب تلاعبات بأرباح تلك الشركات للتهرب الضريبي.





وهوي السهم بنهاية الجلسه نحو 3.79% ليصل إلى 13.20 دولار هونج كونغ منخفضًا بنحو 30% عن قيمة سعر السهم عند بداء التداول عليه في يوليو الماضي.





ويتعرض سهم " شيومي" لضغوط بيعيه منذ بداء التداول عليه علي مؤشر 1810 اتش كيه ببورصة هونج كونج مما مثل أحباط كبير لدي المساهمين بالبورصة كونها اول شركه تكنولوجيا تطرح أسهمها هناك.









وتستعد"شيومي" في الوقت الحالي لأطلاق موبيلها الجديد "mi 8 lite"، ولم تفصح الشركه عن موصفات هاتفها الجديد ولا الأسعار المتوقعه له بالسوق.





وكانت الشركه قد جمعت فقط نحو 4.7 مليار دولار في طرح اسهمها ببورصة هونج كونج هو أقل بكثير من توقعاتها البالغه 10 مليار دولار.