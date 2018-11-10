أنشيلوتي يسخر من حركة مورينيو خلال مباراة يوفنتوس بدوري الأبطال

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، على حركة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب الفوز على يوفنتوس، مشيرًا لأن هذا مزعج جداً لعشاق الاستاد، وقلد إشارته (لا أفهمك).





وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة جنوى بالدوري الإيطالي: "أعتقد بأن كل شخص يكون على أرض الملعب فهو يتحمل المسؤولية، والتي نحتاجها جميعاً قبل وبعد وخلال المباراة. عندما تتم إهانتك لمدة 90 دقيقة فهذا ليس أمراً لطيفاً. لذلك ردة فعل مورينيو كانت مفهومة تماماً".





وأضاف: "المشكلة الحقيقية هي أن 90 دقيقة من الإهانات لا تحدث فقط في ملعب يوفنتوس، بل هي من ضمن ثقافة الكرة الإيطالية، نفس الأمر يحدث في نابولي وفي ميلان. هذا يكفي ويجب أن يتوقف الأمر بالفعل".





وواصل: "من سيصوت للمقعد الذهبي؟: لا ، ولكن لدي الوقت للقيام بذلك، هنا من وجهة نظر شخصية و جماعية هي مجموعة ترضي الكثير".





وتابع: "بياتيك لاعب لنابولي؟ إنه جيد جدا وكل من يلعب مثل هذا يمكنه أن يأمل في اللعب في الفرق الكبيرة، هذه هي البيئة المثالية بالنسبة له بالنظر إلى أنه هو العام الأول في إيطاليا، إنه لاعب خطير للغاية في المنطقة ويجب ان يتم إبقاؤه تحت المراقبة في منطقة الجزاء".





وأكمل: فيردي أشاد أمس بالمجموعة ، مثل العديد من الرفاق؟: لقد كان دائما سر هذا الفريق، إذا كان الفريق في هذه السنوات كان دائما في مستويات عالية ، هو فوق كل شيء للتماسك بين الأطفال والوئام، هذا هو مفتاح النجاح ، عندما لا يكون لديك النجم الفارق، يجب ان تكون شخصية جماعية".





واستطرد: "الأبطال أن يرفع الطاقة والنقاط؟ إنه يأخذ الكثير من الطاقة والجسدية والعقلية وبالتالي يجب أن يكون لدينا جهدا إضافيا لتجنب ما هو غير متوقع، أن المبارايات المباشرة بعد حيث الحالة المادية ليست 100٪".





وأردف: "نحن خطر ضروري لتشغيل الدافع والحماس، لأن الأبطال هو أهم منافسة في العالم ويمكن أن يلعبها نابولي بشكل أفضل. انشيلوتي؛ في هذا الضوء، علينا أن نتوقع اثنين من التغييرات لكل قسم للغد، ستكون تغييرات كثيرة جداً، تغيير واحد قليل، سيكون هناك تغيير ما".





واستكمل حديثه قائلا: "لقد تحسنا، لدينا المزيد من الاستمرارية وعلينا أن نفكر في اللعبة المراد تطويرها ، لذلك يجب ان نتجنب التركيز على الخسائر التي حدثت".





وأوضح: "الفوز في نابولي سيكون أصعب مهمة في حياتك المهنية أو هل تفكر في ذلك؟: أنا لا أفكر في ذلك ، أعتقد يوما بعد يوم ، إنها أيام جميلة ، مع القليل من التوتر ، أحب العيش، الفوز دائما صعب ، ولكن من الأسهل عندما يعبر الجميع عن 100 ٪ من أدائهم".





وأتم: "وفي بعض الأماكن على المستوى البيئي تكون أكثر البعض الآخر يصبح طبيعيا وهذه البيئة تحفزني كثيراً".



