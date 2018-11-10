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وزيرة الصحة: "أعيننا على مشروع قانون التأمين الصحي.. وهناك مفاجآت إيجابية" (فيديو)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:47 م
وزيرة الصحة: أعيننا على مشروع قانون التأمين الصحي.. وهناك مفاجآت إيجابية (فيديو)
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أمنية فوزي
 
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والإسكان، إن قوائم الانتظار لم تعد مشكلة في الدولة، لافتة إلى أنهم قاموا بالقضاء عليها ووضعوا نظامًا لمنعها.

وأضافت "زايد"، خلال تصريحاتها لفضائية "ten" اليوم السبت، أن استجابة المواطن لمبادرة فيروس سي إيجابية جدًا، متابعة: "أعيننا على مشروع قانون التأمين الصحي، وهناك مفاجآت إيجابية جدًا".

وأشارت إلى أن البنك المركزي دعم منظومة قوائم الانتظار بأكثر من مليون جنيه.
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