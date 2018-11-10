استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته الشهر الماضي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وأقرباء اليوم السبت، في إحدى مستشفيات رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفاة شاب فلسطيني كان أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي.







واستشهد الشاب محمد إبراهيم شريتح (28 عاماً)، الذي أصيب برصاصة في الرأس أواخر أكتوبر الماضي، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في قريته، المزرعة الغربية، شمال غرب مدينة رام الله.







وخضع الشاب لفترة علاج في المستشفى الاستشاري القريب من رام الله، طوال هذه المدة حتى أعلن عن وفاته اليوم.







وكان شاب آخر استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نفس يوم المواجهات التي وقعت على أطراف القرية، بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال.