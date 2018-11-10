عشرات الآلاف يحتشدون فى إيطاليا لدعم خط سكة حديد مع فرنسا

احتشد عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال إيطاليا اليوم السبت دعماً لخط سكة حديد فرنسي- إيطالي طموح، يعرف بإسم "تاف"، ومعارضة قرار حركة "5 نجوم" الحاكمة بإعادة النظر في المشروع.





ومن المقرر أن يربط الخط الذي يبلغ طوله 270 كيلومترا بين مدينة ليون الفرنسية وتورين في شمال إيطاليا بتكلفة تبلغ نحو 26 مليار يورو، وفقاً لوكالة رويترز.

وكانت الخطة محل اعتراضات واحتجاجات على المستويين الإقليمي والوطني، وفي يوليو، دعا نائب رئيس الوزراء "لويجي دي مايو" زعيم حزب الـ5 نجوم ووزير الصناعة، إلى إجراء مراجعة، مما وضع جماعته على خلاف مع الشريك في التحالف. .

وتجمع نحو 30 ألف شخصاً في إحدى ساحات تورينو الرئيسية لما يعدّ أكبر مظاهرة مؤيدة لمشروع "تاف" حتى الآن، مما يشير إلى الأهمية الاقتصادية للخطة في واحدة من أكثر المناطق الصناعية في إيطاليا.

وقال أديل أوليفيريو، أحد منظمي المظاهرة، التي جمعت المواطنين، والنقابات العمالية والأحزاب، فضلاً عن عمال "تاف": "نعم، للتنمية الاقتصادية، للوظائف والسياحة والثقافة وكل ما هو مهم بالنسبة للمدينة".

كما دعا الحاكم الإقليمي "سيرجيو تشيامبارينو" إلى رد سريع من الحكومة، قائلاً "إن تورين و المنطقة في بيدمونت يريدان المشروع، ويريدان وجود صلة مع أوروبا دون حواجز".