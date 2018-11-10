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"الكحلاوي": ستظل القدس عربية.. وقرار ترامب أحادي وأرعن

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:42 م
الكحلاوي: ستظل القدس عربية.. وقرار ترامب أحادي وأرعن
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حسام زيدان
 

انتقد الدكتور محمد محمد الكحلاوي الأمين العام للإتحاد العام للأثريين العرب، وأستاذ العمارة الإسلامية، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلي القدس، واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الكحلاوي أن قرار ترامب أحادي وارعن، وكل من ساهم فيه أو شجعه سيرحل، وستبقى القدس عربية كما هي.

وأضاف الكحلاوي أن الحكومات العربية أصبحت عاجزة أمام هجمة شرسة منظمة لسرقة وتدمير تراثنا وآثارنا، وعلى الشعوب والمنظمات وجميع المهتمين بشأن التراث والآثار عليهم دور في ذلك.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للإتحاد العام للأثريين العرب، وذلك بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو وتحت رعاية جامعة الدول العربية وإتحاد الجامعات العربية.

المزيد عن: مصر القدس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدكتور محمد محمد الكحلاوي اسرائيل
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