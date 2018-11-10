محافظ دمياط: إعلان المحافظة خالية من العشوائيات قريبًا

قالت منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة ستعلن قريبًا خالية من العشوائيات، حيث جاري العمل حاليا على الانتهاء من آخر منطقة غير آمنة بالمحافظة وهى قرية الصيادين، وسيتم الانتهاء منها خلال 8 شهور.



