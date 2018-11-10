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محافظ دمياط: إعلان المحافظة خالية من العشوائيات قريبًا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:40 م
محافظ دمياط: إعلان المحافظة خالية من العشوائيات قريبًا
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هدى عبدالرازق
 
قالت منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة ستعلن قريبًا خالية من العشوائيات، حيث جاري العمل حاليا على الانتهاء من آخر منطقة غير آمنة بالمحافظة وهى قرية الصيادين، وسيتم الانتهاء منها خلال 8 شهور.

وأشارت "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أن تم نقل أهالي قرية الصيادين وعددهم 220 أسرة إلى منطقة أخرى لحين الانتهاء من عملية التطوير، موضحة أن تكلفة المشروع تبلغ 92 مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.
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