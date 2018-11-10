بالمشبك و"الهوامة".. كيف يحتفل المسلمون حول العالم بالمولد النبوي الشريف؟

أجواء دينية تسود العالم الإسلامي احتفالًا بمولد سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يحتفل به المسلمون يوم 12 ربيع الأول طبقًا للتاريخ الهجري، بينما يوافق يوم 20 نوفمبر المقبل.





وفي هذه المناسبة الدينية العظيمة التي يحتفي بها المسلمون كل عام، تحرص كل دولة عربية على اتباع مجموعة من الطقوس والعادات التي توارثتها للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، للتعبير عن سعادتهم بهذا اليوم المبارك.





وبالتزامن مع اقتراب حلول المولد النبوي الشريف، تستعرض "الفجر" أبرز الطقوس التي يتبعها المسلمون من مختلف الدول العربية للاحتفال بهذه المناسبة، وذلك خلال السطور التالية.





مصر

يحرص المصريون على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لمدة قد تمتد لأكثر من أسبوع، وذلك من خلال شراء حلوى المولد التي تتنوع بين "السمسمية" و"الفولية" والشكلاما" و"الملبن"، فيتبادلون أطباقها مع الجيران والأقارب، إلى جانب تنظيم حلقات للذكر ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بحضور المشايخ للتسبيح وتلاوة القرآن الكريم.





ومن أبرز العادات القديمة في مصر للاحتفال بمولد الهدى، هي شراء عروسة المولد والتي تعد من أبرز الهدايا التي تشتريها الأسر حيث كانت تصنع من السكر ويتم تناولها في هذه المناسبة، ثم تطورت لتصبح عرائس وأحصنة من البلاستيك لتصبح ألعابًا يهادي بها الكبار أبنائهم لغرس حب هذا الاحتفال الديني بداخلهم.





الجزائر

أما عن الجزائريين فيحتفلون بالمولد النبوي عن طريق تناول إحدى الوجبات الشعبية والتقليدية لديهم مثل "الرشتة" و"الشخشوخة" و"السكسو".





وتقام حلقات للذكر ومدح الحبيب بالأناشيد الدينية طوال الليل، ويتبادل الجيران أطباق الحلوى التي يصنعونها فيما بينهم.





المغرب

أما عن احتفالات الشعب المغربي بهذه المناسبة الدينية، فتتم من خلال حلقات الذكر في المساجد وتلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني لمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العادة التي تتشارك فيها مع كلًا من مصر والجزائر.





ويتناول المسلمون في هذا اليوم مجموعة من الأطباق الشعبية التي تقترن لديهم بهذا اليوم المُبارك، والتي تتمثل في "السفة المدفونة" و"الكسكسي" واللحم بالبرقوق والمشمش والمكسرات، والدجاج المحمر.





الأردن

تهتم الأردن بالاحتفال بهذه المناسبة الدينية، فتمنح الدولة إجازة رسمية للعاملين في هذا اليوم، ويبدأ احتفالهم بالمشاركة في حلقات الذكر والابتهالات الدينية.





وتعد أبرز الحلوى التي تقترن لديهم بهذه المناسبة هي "المشبك" حيث تحرص العائلات على تبادل أطباقها أثناء الزيارات.





عمان

كغيرها من الدول العربية الإسلامية، تستقبل عمان المولد النبوي الشريف بفن "الهوامة" وهو التمايل خلال ترديد الأناشيد الدينية لمدح النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب حلقات الذكر وتلاوة القرآن الكريم والتحدث عن قصص أمجاد المسلمين الأوائل.



