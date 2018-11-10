عاجل.. كارثة تهدد مستقبل حمو بيكا ومجدي شطا بعد تحرك البرلمان

أعلن النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، تقدمه بطلب إحاطة إلى وزارة الثقافة بشأن الإسفاف والابتذال الذى اختلط بالأغانى الشعبية، وظهور مؤخرا أغانى شعبية تفسد الذوق العام، وهو ما أدى لتدخل نقابة الموسيقيين لإلغاء حفل حمو بيكا ومجدى شطا.





وقال عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن وزارة الثقافة عليها القيام بدور كبير فى الرقابة على مثل تلك المصنفات، ومنع انتشارها للحفاظ على الذوق العام للشعب المصرى، موضحا أن الأغانى الشعبية بها قمية كبيرة لابد من الحفاظ عليها، وعدم إفسادها بمثل تلك الأغانى التى يصدرها مطربين مغمورين يفسدون نوعية الأغانى الشعبية.





وأكد النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، أنه لا يسمع على الإطلاق عن مغنيين باسم حمو بيكا ومجدى شطا، وأنه لم يسمع لأحد يسمع لهذين المغنيين، مشيرا إلى ما يتم تقديمه فى هذا الإطار هو نوع من الإسفاف والابتزال الذى لا بد من مواجهته.





وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، أن الأغاني الشعبية تتعرض لنوع من الإسفاف والابتذال من بعض الفنانين المغمورين وبالتالى لابد من وقفة أمام هذا الاسفاف.





وأشاد نائب دائرة الوراق، بدور نقابة الموسيقين فى مواجهة هذه النوعية من الأغانى الشعبية، موضحا أن هناك ضرورة لمنع مثل هذه النوعية من الأغانى من الانتشار واستماع الشباب لها.





وكان الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وجه فى بيان صحفى، الشكر للجهات الأمنية بالإسكندرية لسرعة الاستجابة وإيقاف حفل حمو بيكا، الذى كان مقررا إقامته الجمعة فى منطقة العجمى.







