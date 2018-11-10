الأهلي يغلق ملف خسارة اللقب الإفريقي

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ملف خسارة لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، ، حيث يبدأ في دراسة فريق الوصل الإماراتي استعدادا للمواجهة المرتبقة بينهما يوم 22 من نوفمبر الجاري.





وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما سقط أمام الترجي أمس بثلاثية نظيفة ليتوج الفريق التونسي باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه.





ويحل الأهلي ضيفا على الوصل الإماراتي يوم 22 من الشهر الجاري في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية، علما بأن مباراة الذهاب بالإسكندرية انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.



