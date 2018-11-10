ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الأهلي يغلق ملف خسارة اللقب الإفريقي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:29 م
الأهلي يغلق ملف خسارة اللقب الإفريقي
طباعة
علي نبوي
 
أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ملف خسارة لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، ، حيث يبدأ في دراسة فريق الوصل الإماراتي استعدادا للمواجهة المرتبقة بينهما يوم 22 من نوفمبر الجاري.

وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما سقط أمام الترجي أمس بثلاثية نظيفة ليتوج الفريق التونسي باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه.

ويحل الأهلي ضيفا على الوصل الإماراتي يوم 22 من الشهر الجاري في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية، علما بأن مباراة الذهاب بالإسكندرية انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

المزيد عن: كورة كرة رياضة خسارة اللقب الافريقي اللقب الافريقي الترجي الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
1
x
16:50
1
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
0
x
18:00
2
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
0
x
17:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 7:50:01 PM