باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:25 محسام زيدان - تصوير: نيرمين فتحي
قال علي أبو دشيش الخبير الأثري، إن أبرز النقوش الموجودة في المقابر المكتشفة بسقارة اليوم هما نقشين، يعتبران على جانب كبير من الأهمية، الأول هو "خوفو إم حات" ومعناه خوفو في المقدمة، وموجود على باب وهمي.
وأوضح أبو دشيش في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، أن هذا النقش يدل على تبرك المصريين في عصر الدولة القديمة بخوفو مما يعني أنهم اعتبروه إلهًا، والنقش الثاني هو "حتب دي مي سو" وهي عبارة عن صغية تقديم القرابين، وتعني "قربان مقدم للملك أو للإله من شخص معين".
جاء ذلك تعليقًا على الكشف الأثري المعلن عنه اليوم في منطقة سقارة وهو من حفائر المجلس الأعلى للآثار، والذي عثر فيه على ثلاث مقابر ترجع لعصر الدولة الحديثة غير منقوشة أعيد استخدامها في العصر المتأخر كجبانة للقطط، إضافة لأربعة مقابر أخرى ترجع لعصر الدولة القديمة ومنها مقبرة "خوفو إم حات" المشرف على المنشآت الملكية بالقصر الملكي أثناء أواخر الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة.
المزيد عن: نقوش مقابر سقارة مصر كشف أثر سقارة خالد عنانى باحث اثري