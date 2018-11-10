ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:25 م
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة التبرك وتقديم القربان (صور)
طباعة
حسام زيدان - تصوير: نيرمين فتحي
 
قال علي أبو دشيش الخبير الأثري، إن أبرز النقوش الموجودة في المقابر المكتشفة بسقارة اليوم هما نقشين، يعتبران على جانب كبير من الأهمية، الأول هو "خوفو إم حات" ومعناه خوفو في المقدمة، وموجود على باب وهمي.

وأوضح أبو دشيش في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، أن هذا النقش يدل على تبرك المصريين في عصر الدولة القديمة بخوفو مما يعني أنهم اعتبروه إلهًا، والنقش الثاني هو "حتب دي مي سو" وهي عبارة عن صغية تقديم القرابين، وتعني "قربان مقدم للملك أو للإله من شخص معين". 

جاء ذلك تعليقًا على الكشف الأثري المعلن عنه اليوم في منطقة سقارة وهو من حفائر المجلس الأعلى للآثار، والذي عثر فيه على ثلاث مقابر ترجع لعصر الدولة الحديثة غير منقوشة أعيد استخدامها في العصر المتأخر كجبانة للقطط، إضافة لأربعة مقابر أخرى ترجع لعصر الدولة القديمة ومنها مقبرة "خوفو إم حات" المشرف على المنشآت الملكية بالقصر الملكي أثناء أواخر الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة.
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)
المزيد عن: نقوش مقابر سقارة مصر كشف أثر سقارة خالد عنانى باحث اثري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
1
x
16:50
1
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
0
x
18:00
2
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
0
x
17:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 7:50:06 PM