باحث يكشف للفجر أسرار نقوش مقابر سقارة "التبرك وتقديم القربان" (صور)

قال علي أبو دشيش الخبير الأثري، إن أبرز النقوش الموجودة في المقابر المكتشفة بسقارة اليوم هما نقشين، يعتبران على جانب كبير من الأهمية، الأول هو "خوفو إم حات" ومعناه خوفو في المقدمة، وموجود على باب وهمي.





وأوضح أبو دشيش في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، أن هذا النقش يدل على تبرك المصريين في عصر الدولة القديمة بخوفو مما يعني أنهم اعتبروه إلهًا، والنقش الثاني هو "حتب دي مي سو" وهي عبارة عن صغية تقديم القرابين، وتعني "قربان مقدم للملك أو للإله من شخص معين".



