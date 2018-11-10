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وزارة التجارة والصناعة توضح حقيقة تأجيل قرار إلغاء الجمارك عن السيارات الأوربية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:22 م
وزارة التجارة والصناعة توضح حقيقة تأجيل قرار إلغاء الجمارك عن السيارات الأوربية
أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة،  أن أي تأجيل لتطبيق اتفاقية المشاركة الأوروبية بالوقت الراهن غير وارد "على الإطلاق".

وأوضح  نصار،  أن قرار تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، والتي ستصل بالجمارك لمستوى "صفر" ستبدأ بشهر يناير 2019.

وأشار، إلى أن مصر تحترم اتفاقياتها الدولية، مبيناً أن تأجيل التطبيق النهائي للاتفاقية سوف يضر بالتجارة المصرية، وأن العمل جار علي قدم وساق لإيجاد البدائل التي تساعد صناعة السيارات في مصر علي تلافي آثار تطبيق الاتفاقية.
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