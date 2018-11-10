أنشيلوتي يكشف عن آخر استعدادات نابولي لمواجهة جنوى

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، أنه فريقه قام بعمل جيد، ويمكنه فعل ما هو أفضل ويجد طريقة للقيام بذلك: علينا التغلب على العقبات كل يوم ، وغدا لدينا واحدة أخرى.





وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة جنوى: "نذهب إلى ملعب حيث لدينا ذكريات سيئة عن السباق الأخير، سيكون دافعًا وبيئة ستدعمك دائمًا بنسبة 100٪، أنا سعيد بما نقوم به ، لكن علينا أن نكون حذرين ، غدًا اختبارًا للنضج، فمن الطبيعي أن يكون الدافع لـ PSG أكثر تعقيداً غدًا بدلاً من ذلك، ليكون 100 ٪ حتى غداً".





وأضاف: "هل تتوقع هدية من أصدقائك في ميلان ضد يوفنتوس؟ لا ، أنا لا أتوقع أي هدية ، ولكن لرؤية مباراة جيدة ومثيرة وحيوية من أي وقت مضى ، يجب أن نفكر في انفسنا".





وواصل: "أين يمكن أن يؤدي نابولي بشكل أفضل؟: في النهج الذي قمنا بتحسينه،لكننا نحتاج إلى أن نكون أكثر استمرارية وقراءة أفضل لما يحدث داخل الميدان،والتحسن في قراءة الأوضاع،قمنا بإعداد سباق معين مع PSG لكن سلسلة من المواقف لم نقرأها جيدًا،و لم نحقق نتائج إيجابية كما في الشوط الثاني".





وتابع: "رغبة ميرتينز بالمشاركة غداً؟:أريد من الجميع أن لديهم الرغبة في اللعب في جميع المبارايات،ثم هناك خيارات ويعتمد على شخصية فهم اللاعب أم لا،ولكن أنا لا أحب أن يكون شخص واحد من يلعب والأخر يبقى على مقاعد البدلاء، من بين أمور أخرى، يتم استرجاع ميرتينز من مشكلة الكتف ،فهو بخير".





وأكمل: "الآن يقدم التقويم خصوم أقل قوة؟: أقول دائما أن المبارايات هي سهلة أو صعبة، يعتمد فقط على الاداء، مع روما كان لقاء أسهل مما كنا نعتقد، مع امبولي اعتمدنا على صعوبة موقفنا، والقول بأن من الأسهل على الورق هو خطر".





واستطرد أنشيلوتي: "نابولي أعلى من باريس في 180دقيقة؟: في بعض اللحظات نعم ، وفي حالات أخرى عانينا ، قمنا بعمل تعادلين ، ثم يمكننا أن نقول أنها إيجابية وتعطينا ميزة صغيرة ، فهي ليست قليلة ولكنها لا تطمئننا".





وأردف: "الايطاليون الاربعة في الدور الثاني؟ ممكن ، سيكون من الجميل لكرة القدم الإيطالية ، لا أعتقد ذلك لسنوات عديدة. إن المهمة الأكثر صعوبة هي لنا ، لقد مر الآخرون.





وأشار بقوله: "دور انسيني؟ إنه يعمل بشكل جيد للغاية ، أبعد من حقيقة أنه قد تغير دوره ، لقد كان دائما يقوم ببعض الأشياء الجيدة ، ولكن حتى في مواقف مختلفة ، الأخبار تعطينا دوافع جديدة ومحفزات جديدة، ونحن نستغله ، إنه يلعب حقا باستمرارية كبيرة.





واستكمل: "موقف تكتيكي مختلف في أوروبا المتاحة في الدوري الايطالي؟ "نعم، ولكن على الدفاع يتغير أبدا، ونحن دائما 4-4-2، وربما الفريق الذي يصل قليلاً،سنكون اكثر هجوم، ولكن لا يغير الدفاع وفي الهجوم بدلا من ذلك يعتمد على المباريات".



