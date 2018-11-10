مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم السبت | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة | كورة اون لاين | اتش دي









سجل أوباما الهدف الأول للزمالك أمام الإنتاج الحربي فى الدقيقة 17 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.





مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم السبت | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة | كورة اون لاين | اتش دي









يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على الإنتاج الحربي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 10-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم السبت | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة | كورة اون لاين | اتش دي





ويدخل فريق الزمالك مباراة اليومى باحثا عن الفوز للحفاظ على صدارته للمسابقة، حيث يتصدر المارد الأبيض البطولة برصيد 23 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المقاصة أقرب منافسيه وصاحب المركز الثاني، وكان الزمالك قد فاز في أخر لقاءاته على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.





مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم السبت | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة | كورة اون لاين | اتش دي





ويفتقد أبناء ميت عقبة لخدمات الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز بسبب الإيقاف وحصولهم على الانذار الثالث أمام حرس الحدود.





مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم السبت | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة | كورة اون لاين | اتش دي





على الجانب الأخر يدخل فريق الإنتاج الحربي مباراة اليوم من أجل تحقيق فوز يعيده للمنافسة بقوة على الصدارة التي ظل فيها حتى الأسبوع الثاني عشر، ويحتل الإنتاج المركز الخامس برصيد 19 نقطة، والفوز يعيده للمركز الثاني ويقربه من الزمالك المتصدر.





مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم السبت | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة | كورة اون لاين | اتش دي





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.





مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم السبت | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة | كورة اون لاين | اتش دي





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

محمود جنش- أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمود حمدي - حازم إمام- طارق حامد – محمود عبد العزيز -محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن- كابونجو كاسونجو.





مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم السبت | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة | كورة اون لاين | اتش دي





على الجانب الأخر استقر مختار مختار على تشكيلة فريقه لمباراة اليوم والتي ستكون كالتالي: عامر محمد عامر- أحمد شديد قناوي - محمود البدري - معاذ الحناوي - عبد الرحمن فاروق- محمود حمادة - محمود كابونجا- موسى دياوارا - محمد عادل - عبد الرحمن رمضان - جيمس تيدي.









مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم السبت | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة | كورة اون لاين | اتش دي