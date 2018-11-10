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وزير إعلام الحوثيين يعلن انشقاقه ويصل إلى الرياض

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:19 م
وزير إعلام الحوثيين يعلن انشقاقه ويصل إلى الرياض
صورة أرشيفية
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وكالات
 

أعلن وزير الإعلام بحكومة الحوثيين غير المعترف بها عبد السلام جابر، اليوم السبت، انشقاقه عن الميليشيات الانقلابية، وذلك عقب وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض.

 

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصدر في السفارة اليمنية بالرياض قوله إن جابر وصل الرياض بعد انشقاقه عن مليشيات الحوثي وسيعقد غدا الأحد مؤتمرا صحفيا في مقر السفارة.

 

ولفت المصدر إلى أن الوزير المنشق سيكشف عن كافة التفاصيل الأخيرة التي جعلته يترك المليشيات الانقلابية ويعلن انضمامه إلى الشرعية.

 

وكان الحوثيون وضعوا جابر تحت الإقامة الجبرية خلال الأسابيع الماضية بعد خلافات شديدة مع قيادات حوثية، فيما تصاعدت في الفترة الأخيرة موجة الانشقاقات عن مليشيات الحوثي الانقلابية، ولاسيما عقب الهزائم الكبيرة التي تتلقاها بالحديدة وعددا من المحافظات اليمنية.

المزيد عن: عبد السلام جابر انشقاق وزير الاعلام اليمن السعودية الرياض الحوثيين التحالف العربي
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