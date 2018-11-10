إيما ستون تتحدى برد نيويورك لافتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد (صور)
السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:18 مأحمد جمال أحمد
ظهرت النجمة إيما ستون بمدينة نيويورك لافتتاح فيلمها الجديد THE FAVOURITE بحضور إعلامي وجماهيري كبير جولتها الترويجية للفيلم عبر عدد من المدن الكبرى شملت لندن وبرلين.
ويعد هذا هو العرض الافتتاحي للجمهور بعد مشاركة الفيلم في مهرجان لندن السينمائي الدولي وحصده لجائزة لجنة التحكيم الكبرى.
ومن المقرر أن يتم افتتاح الفيلم بعدد من المدن الكبرى خلال الأسبوع الجاري مثل طوكيو، وهو من إخراج "يارجوس لانثيموس".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن اخبار إيما ستون إيما ستون