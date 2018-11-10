إيما ستون تتحدى برد نيويورك لافتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد (صور)

ظهرت النجمة إيما ستون بمدينة نيويورك لافتتاح فيلمها الجديد THE FAVOURITE بحضور إعلامي وجماهيري كبير جولتها الترويجية للفيلم عبر عدد من المدن الكبرى شملت لندن وبرلين.





ويعد هذا هو العرض الافتتاحي للجمهور بعد مشاركة الفيلم في مهرجان لندن السينمائي الدولي وحصده لجائزة لجنة التحكيم الكبرى.





ومن المقرر أن يتم افتتاح الفيلم بعدد من المدن الكبرى خلال الأسبوع الجاري مثل طوكيو، وهو من إخراج "يارجوس لانثيموس".