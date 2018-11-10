رابط بث مباشر مشاهدة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر الدوري المصري اليوم 10-11-2018 | يلا شوت اونلاين





يغيب أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر بعدما تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال التدريب مما تسبب في استبعاده من القائمة.





رابط بث مباشر مشاهدة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر الدوري المصري اليوم 10-11-2018 | يلا شوت اونلاين





يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على الإنتاج الحربي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 10-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

رابط بث مباشر مشاهدة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر الدوري المصري اليوم 10-11-2018 | يلا شوت اونلاين





ويدخل فريق الزمالك مباراة اليومى باحثا عن الفوز للحفاظ على صدارته للمسابقة، حيث يتصدر المارد الأبيض البطولة برصيد 23 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المقاصة أقرب منافسيه وصاحب المركز الثاني، وكان الزمالك قد فاز في أخر لقاءاته على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.





رابط بث مباشر مشاهدة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر الدوري المصري اليوم 10-11-2018 | يلا شوت اونلاين





ويفتقد أبناء ميت عقبة لخدمات الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز بسبب الإيقاف وحصولهم على الانذار الثالث أمام حرس الحدود.





رابط بث مباشر مشاهدة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر الدوري المصري اليوم 10-11-2018 | يلا شوت اونلاين





على الجانب الأخر يدخل فريق الإنتاج الحربي مباراة اليوم من أجل تحقيق فوز يعيده للمنافسة بقوة على الصدارة التي ظل فيها حتى الأسبوع الثاني عشر، ويحتل الإنتاج المركز الخامس برصيد 19 نقطة، والفوز يعيده للمركز الثاني ويقربه من الزمالك المتصدر.





رابط بث مباشر مشاهدة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر الدوري المصري اليوم 10-11-2018 | يلا شوت اونلاين





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.





رابط بث مباشر مشاهدة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر الدوري المصري اليوم 10-11-2018 | يلا شوت اونلاين





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

محمود جنش- أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمود حمدي - حازم إمام- طارق حامد – محمود عبد العزيز -محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن- كابونجو كاسونجو.





رابط بث مباشر مشاهدة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر الدوري المصري اليوم 10-11-2018 | يلا شوت اونلاين





على الجانب الأخر استقر مختار مختار على تشكيلة فريقه لمباراة اليوم والتي ستكون كالتالي: عامر محمد عامر- أحمد شديد قناوي - محمود البدري - معاذ الحناوي - عبد الرحمن فاروق- محمود حمادة - محمود كابونجا- موسى دياوارا - محمد عادل - عبد الرحمن رمضان - جيمس تيدي.





رابط بث مباشر مشاهدة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر الدوري المصري اليوم 10-11-2018 | يلا شوت اونلاين







