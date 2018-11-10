عاجل | الشوط الأول مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي – بث مباشر الزمالك والانتاج – الان مجانا ON SPORTS - NILE SPORT

تقدم بوابة الفجر، خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستنطلق في تمام السادسة مساءً.

وأعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك تشكيلة فريقه لمواجهة

الإنتاج الحربي والتي تضم كلا من: في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش – حازم إمام - عبد الله جمعة خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - ابراهيم حسن - يوسف أوباما

خط الهجوم : كهربا - عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد، محمد عبد الغني، محمد ابراهيم، محمد عنتر، كاسونجو، أيمن حفني، حميد أحداد.



لايف الدوري المصري مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي – بث مباشر الزمالك والانتاج – الان مجانا ON SPORTS - NILE SPORT









يقدم الفجر الرياضي، خدمة بث مباشر - مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي– الدوري المصري، بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي تشاهدونها عبر قناني نايل سبورت وأون سبورت، مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي ضمن منافسات الدوري المصري ، حيث يمكن لمتابعي الفجر الرياضي، مشاهدة مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي في بث مباشر وحي عبر الموقع بطريقة سهلة وبدون تقطيع للبث المباشر.









موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي:





مباراة الزمالك والانتاج الحربي تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 18:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 19:00 بتوقيت السعودية ضمن منافسات الدوري المصري .

لايف الدوري المصري مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي – بث مباشر الزمالك والانتاج – الان مجانا ON SPORTS - NILE SPORT





تشكيل الزمالك :





محمود جنش، بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز، فرجاني ساسي -طارق حامد، محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن، كابونجو كاسونجو.









تشكيل الانتاج الحربي:





عامر محمد عامر - أحمد شديد قناوي - محمود البدري - معاذ الحناوي - عبد الرحمن فاروق - محمود حمادة - محمود كابونجا -موسى دياوارا - محمد عادل - عبد الرحمن رمضان - جيمس تيدى.





لايف الدوري المصري مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي – بث مباشر الزمالك والانتاج – الان مجانا ON SPORTS - NILE SPORT





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لايف الدوري المصري مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي – بث مباشر الزمالك والانتاج – الان مجانا ON SPORTS - NILE SPORT





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