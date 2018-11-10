لينك YouTube لايف | بث مباشر ماتش الزمالك والانتاج الحربي الدوري المصري جودة عالية | كورة ستار| بين ماتش | رابط On Sport
السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:14 معمرو عادل
لينك YouTube لايف | بث مباشر ماتش الزمالك والانتاج الحربي الدوري المصري جودة عالية | كورة ستار| بين ماتش | رابط On Sport
تقدم بوابة الفجر الرياضي ، خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستنطلق في تمام السادسة مساءً.
وأعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك تشكيلة فريقه لمواجهة
لينك YouTube لايف | بث مباشر ماتش الزمالك والانتاج الحربي الدوري المصري جودة عالية | كورة ستار| بين ماتش | رابط On Sport
الإنتاج الحربي والتي تضم كلا من:
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش – حازم إمام - عبد الله
جمعة
خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - ابراهيم حسن - يوسف أوباما
خط الهجوم : كهربا - عمر السعيد
ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد، محمد عبد الغني، محمد ابراهيم، محمد عنتر، كاسونجو، أيمن حفني، حميد أحداد.
لينك YouTube لايف | بث مباشر ماتش الزمالك والانتاج الحربي الدوري المصري جودة عالية | كورة ستار| بين ماتش | رابط On Sport
شاهد مباراة الزمالك والانتاج في الدوري المصري
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