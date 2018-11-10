بدء تصوير الجزء الثاني من "أبو العروسة" بمشاركة أماني كمال

تصور الفنانة أماني كمال، أولى مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الثلاثاء المقبل.





وتُقدم "أماني"، في المسلسل، دور "شيري"، التي تعاني من ملاحقة طليقها لها، والذي يُجسد دوره الفنان شريف بدر الدين، وسعيه المستمر في فرض سيطرته عليه، للدرجة التي تصل إلى تهديده لها بالقتل، لكنها بمرور الأحداث تقع في حب "شريف"، الذي يُقدم شخصيته الفنان محمد حاتم، والذي يعمل "مدرب لياقة".





"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور وينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.







