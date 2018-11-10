مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر 10-11-2018 الدوري المصري

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موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي اليوم

البطولة : الدوري المصري

القنوات : اون سبورت

المعلق : لم يحدد

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية