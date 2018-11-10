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ماذا قالت جيجي شقيقة معالي زايد عن الراحلة في ذكراها؟

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:12 م
ماذا قالت جيجي شقيقة معالي زايد عن الراحلة في ذكراها؟
معالي زايد
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الفجر الفني
 

قالت  جيجي زايد، شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد، عن حزنها الشديد لمرور الذكرى الرابعة على رحيل شقيقتها  وأنها حزينة بشدة على فراقها حتى هذه اللحظة.

وتابعت: "رغم مرور الذكرى الرابعة على رحيلها اليوم والله ما مصدقة إنها الرابعة وأنا أفتقدها للغاية ولا أصدق أنها رحلت عني واشعر إنني بداخلي فارغ بدونها" .

واستطردت: ذهبت لقبرها صباح اليوم وأحييت ذكراها هناك خاتمة حديثها بالقول: الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.

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