ماذا قالت جيجي شقيقة معالي زايد عن الراحلة في ذكراها؟

قالت جيجي زايد، شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد، عن حزنها الشديد لمرور الذكرى الرابعة على رحيل شقيقتها وأنها حزينة بشدة على فراقها حتى هذه اللحظة.

وتابعت: "رغم مرور الذكرى الرابعة على رحيلها اليوم والله ما مصدقة إنها الرابعة وأنا أفتقدها للغاية ولا أصدق أنها رحلت عني واشعر إنني بداخلي فارغ بدونها" .

واستطردت: ذهبت لقبرها صباح اليوم وأحييت ذكراها هناك خاتمة حديثها بالقول: الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.