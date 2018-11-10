ماذا قالت جيجي شقيقة معالي زايد عن الراحلة في ذكراها؟
السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:12 مالفجر الفني
قالت جيجي زايد، شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد، عن حزنها الشديد لمرور الذكرى الرابعة على رحيل شقيقتها وأنها حزينة بشدة على فراقها حتى هذه اللحظة.
وتابعت: "رغم مرور الذكرى الرابعة على رحيلها اليوم والله ما مصدقة إنها الرابعة وأنا أفتقدها للغاية ولا أصدق أنها رحلت عني واشعر إنني بداخلي فارغ بدونها" .
واستطردت: ذهبت لقبرها صباح اليوم وأحييت ذكراها هناك خاتمة حديثها بالقول: الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.