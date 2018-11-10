"أمن الإسماعيلية" يضبط 11 من مروجي المخدرات بمدينة أبوصوير

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير، من إلقاء القبض علي 11 من أخطر مروجي المخدرات متلبسين بحوزتهم كمية من نبات البانجو، والاستروكس، وأقراص مخدرة، وجوهر الهيروين.





كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من العميد عصام عطوان مدير مباحث المحافظة يفيد بقيام الرائد مروان الطحاوي ومعاونيه النقيب أحمد جمال، ومحمد ربيع، وأحمد طلبة، من ضبط المتهم "محمد. د. أ " 40 عامًا عاطل" مقيم المستقبل دائرة المركز وبحوزته كيلو من نبات البانجو المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، والمتهم" أحمد. خ. أ " 38 عامًا عاطل" مقيم المنايف وبحوزته 2 كيلو من نبات البانجو المخدر، ومبالغ مالية، والمتهم " مسعد. أ. ج " 40 عامًا حداد مسلح "، والمتهم أحمد. م. ف " 23 عامًا مقيمان منطقة ابو منصور، وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر، وهاتفين محمول، ومبالغ مالية، والمتهم "سيد. ط. م 20 عاما، وشقيقه محمد 28 عاما عاطلين تخصصا في الاتجار وترويج المخدرات وخاصة الاستروكس وبحوزتهما كيلو جرام من ذات المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول.





والمتهم "محمود. م. ع" 22 عامًا عاطل" مقيم بمنطقة شارع المطار دائرة مركز أبوصوير، وبحوزته 40 لفافة من جوهر الهيروين، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، والمتهم " احمد. م" 28 عامًا " وشهرته ــ فودة " عامل مقيم عزبة السلام دائرة مركز ابوصوير، سبق اتهامه فى 4 قضايا بتهم " سلاح بدون ترخيص ـ ضرب – تبديد ـ حيازة ذخيرة "، حال قيادته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته سلاح نارى طبنجة معدلة، و3 طلقات من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام، ومبالغ مالية.





والمتهم " ماجد. م. م" 29 عامًا" عامل مقيم المستقبل – دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من نبات الاستروكس المخدر تزن نصف كيلو، ومبلغ مالي وهاتف محمول، والمتهم" أحمد. ن. م" 35 عامًا "مقيم المحسمة الجديدة دائرة مركز ابوصوير بحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر، والمتهم " حمدي. ط. أ" 26 عامًا " عامل مقيم المستقبل دائرة مركز ابوصوير بحوزته 100 قرص مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.



