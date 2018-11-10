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يوتيوب HD مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم (youtube) بث مباشر بايرن ودورتموند كول كورة شاهد مباراة بايرن kora live

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:10 م
يوتيوب HD مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم (youtube) بث مباشر بايرن ودورتموند كول كورة شاهد مباراة بايرن kora live
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عيد طارق
 

يوتيوب HD مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم (youtube) بث مباشر بايرن ودورتموند كول كورة شاهد مباراة بايرن kora live

يحل فريق بايرن ميونيخ ضيفا قويا على بروسيا دورتموند في قمة مباريات الدوري الألماني، في المباراة التي ستقام في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الألماني.

يوتيوب HD مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم (youtube) بث مباشر بايرن ودورتموند كول كورة شاهد مباراة بايرن kora live


مقدمة عن اللقاء:

يعيش البافاري موسماً سيئاً حتى الآن، فعلى عكس العادة يحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنجلادباخ الوصيف، وبعد مُضي 10 جولات في البوندسليجا تعثر الأحمر 4 مراتٍ بواقع تعادلين مع فرايبورج وأوجسبورج، وخسارتين من هيرتا برلين والفوهلين.

يوتيوب HD مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم (youtube) بث مباشر بايرن ودورتموند كول كورة شاهد مباراة بايرن kora live


على الجانب الآخر، يحتل بوروسيا دورتموند الصدارة برصيد 24 نقطة، وهو يُقدم مستوى لافت هذا الموسم يرشحه للانتصار على بايرن ميونخ في الكلاسيكو، وعندها سيتسع الفارق بينهما إلى 7نقاطٍ كاملة، وهو الأمر الذي سُيهدد بالتأكيد مقعد قيادة نيكو كوفاتش مدرب البافاري.

 

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ  العملاق البافاري بتشكيل مكون من:مانويل نوير- دافيد ألابا - جيروم بواتينج - نيكلاس زوله – رافينيا- ريناتو سانشيز - جوشوا كيميش- فرانك ريبيري - خاميس رودريجيز - سيرجي جنابري- روبرت ليفاندوفسكي.

 

على الجانب الأخر سيلعب فريق دورتموند  بتشكيل مكون من:رومان بوركي- أشرف حكيمي - مانويل أكانجي - عمر توبراك - لوكاش بيشتشيك- أكسيل فيتسيل - توماس ديلاني- جادون سانتشو - ماركو رويس - كريستيان بوليشيتش- باكو ألكاثير.


 

 يوتيوب HD مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم (youtube) بث مباشر بايرن ودورتموند كول كورة شاهد مباراة بايرن kora live


موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

يوتيوب HD مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم (youtube) بث مباشر بايرن ودورتموند كول كورة شاهد مباراة بايرن kora live


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