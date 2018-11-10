مشاهدة ماتش الزمالك والانتاج لايف | HD بث مباشر لمباراة الزمالك والانتاج الحربي | يلا شوت | on sport | koora live

تقدم بوابة «الفجر الرياضي» خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي في السادسة مساء اليوم السبت على ستاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة ماتش الزمالك والانتاج لايف | HD بث مباشر لمباراة الزمالك والانتاج الحربي | يلا شوت | on sport | koora live

يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 23 نقطة حصدها خلال 10 مباريات حيث فاز بـ 7 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيدا، بينما يبلغ رصيد الإنتاج الحربي 19 نقطة حصدها خلال 13 مباراة، حيث فاز بـ 4 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، ليحتل المركز الثالث متساويا في عدد النقاط مع سموحة وبيراميدز.

مشاهدة ماتش الزمالك والانتاج لايف | HD بث مباشر لمباراة الزمالك والانتاج الحربي | يلا شوت | on sport | koora live

ويدير المباراة الحكم محمد عادل ويعاونه أحمد حسام وأحمد لطفي، وشريف حسن حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمد سلامة حكماً خامساً.