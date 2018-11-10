تعطيل الدراسة في جميع مدارس الكويت غدا بسبب الطقس السيئ

أعلنت وزارة التربية الكويتية تعطيل الدراسة، غد الأحد، للطلبة والمعلمين في كافة المدارس الحكومية، ومدارس التعليم الخاص، على أن يحضر مديرو المدارس والمديرون المساعدون في مدارسهم.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أن ذلك القرار يأتي حرصا على سلامة الطلاب والطالبات، ونظرا إلى أحوال الطقس الاستثنائية التي تمر بها الكويت حاليا.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي قرر، الأسبوع الماضي، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات الكويتية، وكذلك تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب موجة الطقس السيئ التي تجتاح البلاد.