شاهد BAIN الآن.. مباراة الزمالك VS الانتاج الحربي (بث مباشر)|مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي (شاهد الزمالك الآن)

الزمالك يحتل المركز الأول في جدول الترتيب، برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، بفارق 3 نقاط عن المقاصة الوصيف، الذي خاض 12 مباراة.

شاهد BAIN الآن.. مباراة الزمالك VS الانتاج الحربي (بث مباشر)|مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي (شاهد الزمالك الآن)

ويسعى الأبيض للفوز اليوم، ورفع الفارق مع الوصيف إلى 6 نقاط كاملة، بجانب إيقاف تقدم الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة.