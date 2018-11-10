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شاهد BAIN الآن.. مباراة الزمالك VS الانتاج الحربي (بث مباشر)|مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي (شاهد الزمالك الآن)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:09 م
شاهد BAIN الآن.. مباراة الزمالك VS الانتاج الحربي (بث مباشر)|مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي (شاهد الزمالك الآن)
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عمرو عادل
 
شاهد BAIN الآن.. مباراة الزمالك VS الانتاج الحربي (بث مباشر)|مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي (شاهد الزمالك الآن)
الزمالك يحتل المركز الأول في جدول الترتيب، برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، بفارق 3 نقاط عن المقاصة الوصيف، الذي خاض 12 مباراة.
شاهد BAIN الآن.. مباراة الزمالك VS الانتاج الحربي (بث مباشر)|مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي (شاهد الزمالك الآن)
ويسعى الأبيض للفوز اليوم، ورفع الفارق مع الوصيف إلى 6 نقاط كاملة، بجانب إيقاف تقدم الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

شاهد BAIN الآن.. مباراة الزمالك VS الانتاج الحربي (بث مباشر)|مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي (شاهد الزمالك الآن)
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