داكوتا جونسون تعبر عن فخراها بما قدمته بفيلم "fifty shades of gray"

في حوار لها مع مجلة هوليوود ريبورتر اعترفت النجمة داكوتا جونسون بأنها غير نادمة على أي من مشاهد الجنس المبالغ بها في فيلمها المثير للجدل fifty shades of gray.

وأضافت أنها لو اتيحت لها الفرصة ستقوم بتكرار كل هذه المشاهد من جديد دون تردد، مشيرة لأنها كانت تقوم بشئ تحبه وتؤمن به.

كماعترفت النجمة الشابة داكوتا جونسون أن أحد أدوارها السينمائية الجديدة دفعتها للذهاب لطبيب نفسي لتتخلص مما أصيبت به من تأثير سلبي أثناء التصوير.

وقالت داكوتا أن دورها بفيلم الرعب Suspiria هو ما تسبب لها في هذه الأضرار النفسية التي لم تكن لتزول لولا العلاج النفسي.