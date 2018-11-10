اونلاين .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي متابعة لحظة بلحظة مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي اليوم





الزمالك يحتل المركز الأول في جدول الترتيب، برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، بفارق 3 نقاط عن المقاصة الوصيف، الذي خاض 12 مباراة.





ويسعى الأبيض للفوز اليوم، ورفع الفارق مع الوصيف إلى 6 نقاط كاملة، بجانب إيقاف تقدم الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة.