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ربيع الأسمر يُحيي حفل زفاف خيري في القاهرة (صور)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:07 م
ربيع الأسمر يُحيي حفل زفاف خيري في القاهرة (صور)
ربيع الأسمر
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أحمد رمضان متولي
 

في خطوة هي الأولى من نوعها، ودعماً لمستشفى سرطان الأطفال "57357" في مصر، شارك النجم اللبناني ربيع الأسمر في إحياء حفل زفاف خيري في القاهرة حضره حشد من نجوم الفن من لبنان ومصر، إلى جانب مجموعة من الأطفال المصابين بمرض السرطان.

 

وكان الأسمر قد لبّى دعوة العروسين أحمد أبو حمّور وسالي الخولي للمشاركة في إحياء حفل زفافهما الذي قرّرا التبرّع بمردود هداياه المادية لصالح هذه القضية الإنسانية، وأدّى مجموعة من أجمل أغنياته التي تفاعل معها المدعوون بطريقة رائعة.

 

ومن جهة أخرى، يستعد النجم ربيع الأسمر لإصدار عمله الجديد خلال الفترة المقبلة وهو عبارة عن أغنية بعنوان "قلبي داب" من كلمات الشاعر المبدع نزار فرنسيس وتحمل توقيع الملحن عادل العراقي، بينما تولّى عملية التسجيل والتوزيع الموسيقي طوني سابا، وذلك إلى جانب الفيديو كليب الخاص بها والذي يحمل توقيع المخرج إدوارد بشعلاني. ومن المتوقع أن يقوم الأسمر بزيارة مصر قريباً لإطلاق أغنيته المنفردة وسط زملائه النجوم والعاملين في الوسط الإعلامي المصري.

ربيع الأسمر يُحيي حفل زفاف خيري في القاهرة (صور)
ربيع الأسمر يُحيي حفل زفاف خيري في القاهرة (صور)
ربيع الأسمر يُحيي حفل زفاف خيري في القاهرة (صور)
ربيع الأسمر يُحيي حفل زفاف خيري في القاهرة (صور)
ربيع الأسمر يُحيي حفل زفاف خيري في القاهرة (صور)
ربيع الأسمر يُحيي حفل زفاف خيري في القاهرة (صور)
ربيع الأسمر يُحيي حفل زفاف خيري في القاهرة (صور)
ربيع الأسمر يُحيي حفل زفاف خيري في القاهرة (صور)
ربيع الأسمر يُحيي حفل زفاف خيري في القاهرة (صور)
ربيع الأسمر يُحيي حفل زفاف خيري في القاهرة (صور)
ربيع الأسمر يُحيي حفل زفاف خيري في القاهرة (صور)
طباعة
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