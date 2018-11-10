لعنة النهائيات تضرب الكرة المصرية.. الأهلي والزمالك والمنتخب يخسرون 4 ألقاب قارية في 3 سنوات

واصلت الكرة المصرية إخفاقاتها المتتالية على مستوي الأندية والمنتخبات الوطنية، وذلك بعد خسارة الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، على يد فريق الترجي الرياضي التونسي، والذي فاز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب النهائي الإفريقي.





خسارة الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء أمس الجمعة أمام الترجي التونسي، هو النهائي القاري الرابع على التوالي التي تخسره الكرة المصرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة سواء على مستوي الأندية أو المنتخبات.





ويستعرض "الفجر الرياضي" 4 ألقاب قارية خسرتها الكرة المصرية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة:-





- نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016





خسر الزمالك لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2016 أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حيث خسر الفارس الأبيض بنتيجة 3-0 في جوهانسبرج، قبل أن يفوز في لقاء الإياب بهدف دون رد ولكنه فوزًا "لا يسمن ولا يغني من جوع" حيث ذهب اللقب الإفريقي إلي صن داونز متفوقًا في مجموع نتيجة المباراتين.









- نهائي أمم إفريقيا 2017





منتخب مصر الأول خسر نهائي بطولة أمم إفريقيا 2017 في البطولة التي استضافتها الجابون، وذلك أمام منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، لتخسر الكرة المصرية اللقب القاري الثاني على التوالي، ويرجع آخر تتويج لمنتخب مصر بلقب البطولة القارية إلي عام 2010 أي منذ 8 سنوات تقريبًا.









- نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017





خسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي أمام الوداد المغربي، حيث انتهي لقاء الذهاب بين الفريقين في القاهرة بالتعادل الايجابي 1-1، قبل أن يفوز الوداد في المغرب بهدف دون رد.









- نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018





خسر الأهلي النهائي القاري الرابع للكرة المصرية هذا العام أمام فريق الترجي الرياضي التونسي، حيث فاز المارد الأحمر ذهابًا 3-1، وخسر لقاء الإياب أمس بنتيجة 3-0، ليتفوق بطل تونس بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



