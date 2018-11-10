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كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر 10-11-2018 (الدوري المصري) zamalek HD كورة ستار

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:04 م
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر 10-11-2018 (الدوري المصري) zamalek HD كورة ستار
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عمرو عادل
 
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر 10-11-2018 (الدوري المصري) zamalek HD كورة ستار
يواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم السبت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز. 

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المسابقة المحلية برصيد 23 نقطة، فيما يأتي الإنتاج الحربي في المرتبة الرابعة برصيد 19 نقطة.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر 10-11-2018 (الدوري المصري) zamalek HD كورة ستار
تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي اليوم السبت
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" - حازم إمام - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – يوسف أوباما – محمود عبد المنعم "كهربا".

خط الهجوم: عمر السعيد.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر 10-11-2018 (الدوري المصري) zamalek HD كورة ستار
تشكيل الإنتاج الحربي لمباراة الزمالك في الجولة 14 للدوري
حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود البدري – سيد الشبراوي – وهاب.

خط الوسط: محمود حمادة – محمد عادل – عبد العزيز موسى – محمد مسعد – كريم لالا.

خط الهجوم: محمد رجب.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر 10-11-2018 (الدوري المصري) zamalek HD كورة ستار
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