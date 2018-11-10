مدرب منتخب بلجيكا يثير الغموض حول إمكانية تدريب ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن الموقف النهائي الخاص بالمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي من تدريب ريال مدريد.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن روبيرتو مارتينيز ينفي ارتباطه مع ريال مدريد، وأنه يشعر بالراحة مع المنتخب البلجيكي".





وقد علق مارتينيز الذي حقق برونزية مونديال روسيا 2018: "لا أريد أن أقول لكم ما إذا كنت أنا أو وكيل أعمالي على اتصال مع ريال مدريد".



