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مهرجان المرأة العربية يُكرم حسن راتب لدوره الإعلامي في مساندتها (صور)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:04 م
مهرجان المرأة العربية يُكرم حسن راتب لدوره الإعلامي في مساندتها (صور)
مهرجان المرأة العربية
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أحمد رمضان متولي
 

كرمت الدكتورة أمال إبراهيم، رئيس مهرجان المرأة للإبداع والتميز، الدكتور حسن راتب، رئيس شبكة قنوات المحور، وذلك لدوره الرائد والمتميز في تقديم مجموعة منوعة من البرامج التي تخص المرأة بشكل خاص ومساندتها ، وياتى ذلك فى إطار الدور الهام  للإعلام الجاد والهادف الذى يدعم المرأة وقضاياه ، مشيدةً بدور قناة "المحور" قناة الأسرة العربية، فى تناول قضايا الأسرة العربية بشكل عام والمرأة بشكل خاص.

 

ومن جانبه أعرب  الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، ورئيس قناة المحور، عن سعادته بالتكريم قائلاً  إن مهرجان المرأة العربية للإبداع والتميز يسلط الضوء على دور المرأة العربية، والتي تعد قوى عظمى وموروث عريق في الأمة العربية ، وان المهرجان هو احد العناصر الهامة لرؤية جديدة ولحركة فاعلة للقوى الناعمة فى هذه الأمة.

 

وأضاف راتب انه من حسن الطالع ان ياتى هذا المهرجان مع السيرة النبوية العطرة "ميلاد النبى المصطفى "، ومهرجان المرأة العربية يأتى اليوم ليٌعبر عن رسالة للقوة الناعمة وهى القوة الحاسمة والحاكمة  تتمثل فى الثقافة والابداع والموروث الثقافى الضخم لهذه الامة العريقة  تلك الامة وذلك الانسان المصرى والذى انار العالم بثقافته من علم وتنوير وثقافة ، بالاضافة الى الموروث الدينى والذى يتميز بالسماحة والوسطية ووصل هذا الدين الى كل العالم.

 

ودعا راتب فى ختام كلمته الى ان نعود الى ثقافتنا ومورثنا الثقافى والابداعى وان مهرجان الأمة العربية حلقة فى هذا الاطار الهام.

 

جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان المرأة للإبداع والتميز، والذي ضم العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والرياضية وأعضاء مجلس النواب، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

 

 

مهرجان المرأة العربية يُكرم حسن راتب لدوره الإعلامي في مساندتها (صور)
مهرجان المرأة العربية يُكرم حسن راتب لدوره الإعلامي في مساندتها (صور)
مهرجان المرأة العربية يُكرم حسن راتب لدوره الإعلامي في مساندتها (صور)
مهرجان المرأة العربية يُكرم حسن راتب لدوره الإعلامي في مساندتها (صور)
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