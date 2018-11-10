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تعرف على موعد كلاسيكو ألمانيا بيد بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الجولة 11 من الدوري الألماني 2018 -19، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟





يفتح استاد فيستفالين الشهير بسيجنال إيدونا بارك أبوابه لاستضافة كلاسيكو ألمانيا بين الكبيرين بوروسيا دورتموند وبايرن ألمانيا، وذلك يوم السبت القادم 10 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الأول 1440 هجرياً، وسيكون اللقاء في إطار الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني 2018-19. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر يلا شوت .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند yalla shoot يعيش البافاري موسماً سيئاً حتى الآن، فعلى عكس العادة يحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنجلادباخ الوصيف، وبعد مُضي 10 جولات في البوندسليجا تعثر الأحمر 4 مراتٍ بواقع تعادلين مع فرايبورج وأوجسبورج، وخسارتين من هيرتا برلين والفوهلين.





على الجانب الآخر، يحتل بوروسيا دورتموند الصدارة برصيد 24 نقطة، وهو يُقدم مستوى لافت هذا الموسم يرشحه للانتصار على بايرن ميونخ في الكلاسيكو، وعندها سيتسع الفارق بينهما إلى 7نقاطٍ كاملة، وهو الأمر الذي سُيهدد بالتأكيد مقعد قيادة نيكو كوفاتش مدرب البافاري.

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة





المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ سيجنال إيدونا بارك السبت 10 نوفمبر 2018 ميلادياً،

2 ربيع الأول 1440 هجرياً،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 5 سيغيب عن بايرن ميونخ في كلاسيكو ألمانيا ضد بوروسيا دورتموند آريان روبين، تياجو ألكانتارا وكرونتين توليسو للإصابة، ورغم عودة كينجسلي كومان للتدريبات، لن يشارك مع الفريق البافاري لعدم استكمال كامل لياقته بعد.





سيواصل المدرب نيكو كوفاتش الاعتماد على الرسم التكتيكي الذي يلعب به الأحمر منذ بداية الموسم، وسيدفع بجنابري في مركز الجناح الأيمن بدلاً من الهولندي الطائر المُصاب، وبالتأكيد سيظهر ريناتو سانشيز كمحور وسط بجانب جوشوا كيميش، أما الظهير الأيمن فسيكون رافينيا.

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