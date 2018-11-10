بث مباشر مباراة ليستر وبيرنلي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

يفتح ملعب «كينج باور»، بعد قليل، أبوابه لاستضافة مواجهة ليستر سيتي أمام نظيره بيرنلي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي «بريميرليج».

وتعد هي المباراة الأولى التي يلعب ليستر سيتي مباراة على أرضه، عقب سقوط مروحية مالك النادي فيتشاي بعد دقائق لخروجه من أرض الملعب، ما أدى إلى وفاته وطاقم الطائرة بالكامل

ومن المقرر، أن يرتدي لاعبي ليستر سيتي قمصاناً تحمل اسم مالك النادى تأبيناً لروحه، في أول على ملعبه فى الدوري الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، وتطلع الجماهير لعمل مسيرة من أجل تكريم فيتشاي.